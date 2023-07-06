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BBC

إعلام عبري: مقتل مجند إسرائيلي وإصابة آخرين في هجوم بالضفة الغربية

04:17 م الخميس 06 يوليو 2023

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة جندي إسرائيلي بحالة موت سريري في الاشتباك قرب مستوطنة "كدوميم" في الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، وقع تبادل لإطلاق نار بين فلسطيني وقوات تابعة لقوات أمن الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية، بالضفة الغربية، ما تسبب في إصابة عدد من جنود الاحتلال. وأكدت مصادر مختلفة مقتل أحدهم.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإنّ مسلحا فلسطيني تسلل إلى بؤرة استيطانية قرب مستوطنة "كدوميم" غربي نابلس واستهدف الحراس بالرصاص، وسط أنباء عن إصابة المهاجم بالرصاص.

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جندي إسرائيلي الضفة الغربية مستوطنة كدوميم

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