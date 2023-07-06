روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد 9 دبلوماسيين
وكالات
أعلنت روسيا أنها بصدد إغلاق قنصلية فنلندية في سان بطرسبرج، وطرد تسعة دبلوماسيين من هذا البلد ردا على طرد هلسنكي عددا مماثلا من الدبلوماسيين الروس مطلع يونيو.
وقالت وزارة الخارجية الروسية "اعتبر تسعة موظفين في سفارة فنلندا في روسيا والقنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ أشخاصا غير مرغوب فيهم، "مضيفة أن الاتفاق الذي يسمح بعمل القنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ سيلغى اعتبارا من الأول من أكتوبر".
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