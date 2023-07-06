إعلان

BBC

روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد 9 دبلوماسيين

02:53 م الخميس 06 يوليه 2023

روسيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت روسيا أنها بصدد إغلاق قنصلية فنلندية في سان بطرسبرج، وطرد تسعة دبلوماسيين من هذا البلد ردا على طرد هلسنكي عددا مماثلا من الدبلوماسيين الروس مطلع يونيو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "اعتبر تسعة موظفين في سفارة فنلندا في روسيا والقنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ أشخاصا غير مرغوب فيهم، "مضيفة أن الاتفاق الذي يسمح بعمل القنصلية الفنلندية العامة في سان بطرسبرغ سيلغى اعتبارا من الأول من أكتوبر".

سوق مصراوى

روسيا قنصلية فنلندية سان بطرسبرج

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market