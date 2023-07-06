شعار مستعار وسبائك ذهب.. ماذا وجدوا داخل منزل زعيم فاجنر؟
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(وكالات)
عثر جهاز الأمن الفدرالي الروسي أثناء تفتيشه لمكتب ومنزل قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، على شعر مستعار وأسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر.
وعرضت القناة الروسية الأولى، لقطات من مكتب ومنزل بريغوجين، حيث تم العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية، وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة، وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "فاغنر" العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين استولت يوم 24 يونيو الماضي، على المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف الروسية في محاولة لتنفيذ تمرد مسلح.
وقد تم فتح قضية جنائية ضد بريغوجين على خلفية تنظيمه لتمرد مسلح، وإصدار الرئيس أوامر للقوات الروسية بالتعامل مع قوات "فاغنر"، قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لينهي الأزمة بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج بريغوجين إلى بيلاروس ووقف التتبعات الجنائية في حقه.
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