إعلام رسمي يكشف مصير صاروخ جنوب لبنان
بيروت - ( د ب أ )
أُطلق صاروخ من الأراضي اللبنانية وتحديدًا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس .
وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني اليوم إن الصاروخ "سقط في الأراضي اللبنانية".
وكانت مصادر أمنيّة أفادت بأنّ صاروخًا أُطلق من إحدى التلال القريبة من مزرعة بسطرة في خراج كفرشوبا باتجاه داخل مزارع شبعا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية .
ونقل موقع "النشرة" اللبناني اليوم عن المصادر قولها إنّ الصاروخ سقط جنوب الوزاني.
وأشارت إلى أنّ "الجيش الاسرائيلي رد بإطلاق قذيفة واحدة باتجاه المكان الذي أطلق منه الصاروخ في مزرعة بسطرا في خراج بلدة كفرشوبا".
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