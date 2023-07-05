زيلينسكي: قمة الناتو المقبلة ضرورية من أجل أمن أوروبا
كييف- (د ب أ)
وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قمة حلف شمال الأطلسي"ناتو" المقبلة في فيلنيوس بأنها ضرورية من أجل مستقبل أمن أوروبا.
وقال في خطابه اليومي عبر الفيديو اليوم الأربعاء، "باقي أسبوع آخر إلى أن تحل المناسبة الرئيسية من أجل أمننا المشترك في أوروبا".
وتسعى كييف جاهدة منذ أشهر لتتمكن من الانضمام للتحالف العسكري.وقال زيلينسكي " إننا نعمل مع شركائنا بقدر الإمكان من أجل أن ينتصر أمننا المشترك في فيلنيوس.
وتابع الزعيم الأوكراني إن انضمام كييف إلى الناتو أم لا يعتمد على شركائنا الغربيين.
وأجرى زيلينسكي محادثات هاتفية مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، يوم الثلاثاء، بعد أن تم تمديد فترة ولايته في منصبه لعام آخر.
وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الحرب التي شنتها روسيا قبل أكثر من 16 شهرا وتعتمد بشدة على الأسلحة والذخيرة المقدمة لها من الغرب.
ووفقا لزيلينسكي، فإن أوكرانيا الآن في موقف لإنتاج على الأقل بعض ذخائرها للمدفعية التي هي في حاجة ماسة إليها على خط المواجهة.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 182 جنيه أفضل ثلاجة فى مصر لعام 2023تفاصيل
-
أفضل أدوات حديثة تسهل عليكي تنظيف المنزل تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أرخص أسعار التيشرتات الرجالي.. تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: