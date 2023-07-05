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BBC

احتجزتها عناصر مسلحة.. الاحتلال يعلن فقدان مواطنة إسرائيلية في العراق

07:59 م الأربعاء 05 يوليه 2023

بنيامين نتنياهو

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وكالات

اعترف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، بفقدان مستوطنة إسرائيلية، في العراق منذ عدة أشهر.

وقال بيان لمكتب نتيناهو، إن: "إليزابيث تسوركوف مستوطنة إسرائيلية مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها عناصر مسلحة تنتمي إلى جماعة حزب الله في العراق"، حسب زعمه.

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