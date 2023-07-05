احتجزتها عناصر مسلحة.. الاحتلال يعلن فقدان مواطنة إسرائيلية في العراق
وكالات
اعترف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، بفقدان مستوطنة إسرائيلية، في العراق منذ عدة أشهر.
وقال بيان لمكتب نتيناهو، إن: "إليزابيث تسوركوف مستوطنة إسرائيلية مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها عناصر مسلحة تنتمي إلى جماعة حزب الله في العراق"، حسب زعمه.
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