الخارجية الروسية تكشف عن مصير هجوم كييف المضاد

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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم الأربعاء، إن "الهجوم المضاد الأوكراني يبدو أنه يتلاشى"، في الوقت الذي تصد فيه القوات الروسية الهجمات الأوكرانية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي الكبير، في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية، أن "قواتنا كانت تصد بحزم محاولات المتشددين الأوكرانيين لشن ما يسمى بالهجوم المضاد الذي يبدو أنه يتلاشى مع تكبد العدو خسائر فادحة".

ووفقا لجالوزين، فإن استمرار الغرب في ضخ الأسلحة لنظام كييف في ظروف معينة يدل على أن الدول الغربية لا تهتم بأوكرانيا أو شعبها على الإطلاق.

وقال "يعطي الغرب الأولوية لما يسمى بأهدافه الجيوسياسية، أي الأهداف المرتبطة بمحاولات إلحاق ما يسمى بالهزيمة الاستراتيجية بنا، على مصالح أوكرانيا أو شعبها.

وهم مستعدون للقتال معنا حتى آخر أوكراني".

واختتم الدبلوماسي بالقول "نحن مستعدون لمواجهة الغرب وأتباعه الأوكرانيين ومواصلة العملية العسكرية الخاصة، بلا شك، بهدف إنجاز المهام والأهداف التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".