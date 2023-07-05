روسيا: أوكرانيا تنوي القيام بأعمال تخريبية في محطة زابوروجيا النووية

(وكالات)

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تهديدات قادة كييف بشن عمليات تخريبية في محطة زابوروجيه النووية بالـ"مرتفعة والخطيرة للغاية" ويمكن أن تتسبب بعواقب كارثية.



وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "الوضع متوتر للغاية. التهديد بشن عمليات تخريبية من قبل نظام كييف خطير ومرتفع للغاية. ويمكن أن يؤدي (التخريب) إلى عواقب كارثية".





ولفت بيسكوف إلى أن السلطات الأوكرانية، بعد حادثة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، أثبتت أنها لا تخشى أي شيء.

وشدد بيسكوف على أنه يتم الآن اتخاذ وتعزيز جميع الإجراءات لمواجهة أي عمليات تخريبية في محطة زابوروجيه النووية.

وكان رينات كارتشا، مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغوآتوم"، قد صرح أمس الثلاثاء بأن كييف ستهاجم ليل 5 يوليو محطة زابوروحيه الكهروذرية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة "انتحارية".

وأشار إلى أن أوكرانيا تخطط لإسقاط ذخيرة مليئة بالنفايات المشعة من طائرة، تم إخراجها في 3 يوليو من محطة جنوب أوكرانيا النووية.

وأكد أن "الخطة الاحتياطية لإطلاق المواد المشعة تنص على استخدام صاروخ "توتشكا-أو" عالي الدقة مزود بنفايات مشعة".

كما تم خلال اجتماع ميداني للقيادة الأوكرانية في محطة ريفنا الكهروذرية، عقد مؤخرا، بحث سيناريوهات الوضع المحتمل في منشأة التخزين الجاف للوقود النووي المستهلك في محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأفادت قناة "ريذينت" على تيلجرام، بأنه خلال هذا اللقاء الذي حضره فلاديمير زيلينسكي، جرى تقديم سرد مفصل وبالنقاط المحددة للانفجار المحتمل في محطة زابوروجيه. ووفقا لبعض الذين حضروا اللقاء، تفاجأ زيلينسكي وبعض مرافقيه بالمعلومات المطروحة، وفقط أليكسي أريستوفيتش (مستشار سابق) كان مسرورا.