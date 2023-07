(فيديو) جرحى جراء إطلاق نار في واشنطن أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي

(وكالات)

أصيب تسعة أشخاص خلال مشاركتهم باحتفالات عيد الاستقلال الأمريكي جراء إطلاق نار بأحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة.

وجاء في بيان الشرطة: "لدينا تسعة ضحايا إجمالا، اثنان منهم قاصران، أحدهما في التاسعة من عمره والآخر سبعة عشر عاما. وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لتلقي العلاج الضروري.. ولا يزال التحقيق في مرحلته الأولية". ونشرت شرطة واشنطن مقطع الفيديو على موقع تويتر.

