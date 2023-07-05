(فيديو) جرحى جراء إطلاق نار في واشنطن أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي
(وكالات)
أصيب تسعة أشخاص خلال مشاركتهم باحتفالات عيد الاستقلال الأمريكي جراء إطلاق نار بأحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة.
وجاء في بيان الشرطة: "لدينا تسعة ضحايا إجمالا، اثنان منهم قاصران، أحدهما في التاسعة من عمره والآخر سبعة عشر عاما. وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لتلقي العلاج الضروري.. ولا يزال التحقيق في مرحلته الأولية". ونشرت شرطة واشنطن مقطع الفيديو على موقع تويتر.
#Update: Assistant Chief Leslie Parsons provides an update on the multiple people shot in the 4700 block of Meade Street, Northeast.— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 5, 2023
Have info? Call 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/1aJ50vlK6y
وذكر متحدث باسم الشرطة أن الحادث وقع في شمال شرق المدينة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.
وأشار الشرطي وفق البيان إلى أن إطلاق النار تم من سيارة دفع رباعي سوداء. وأضاف "توقف وبدأ بإطلاق النار على السكان المحليين الذين كانوا في الخارج وكانوا يحتفلون بيوم 4 يوليو".
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