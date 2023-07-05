الفلبين: سفينتان صينيتان تعترضان قاربي دورية في بحر الفلبين الغربي

مانيلا - (د ب أ)

ذكر خفر السواحل الفلبيني اليوم الأربعاء أن سفينتين صينيتين اعترضتا قاربي دورية تابعين له، في مهمة دعم في بحر الفلبين الغربي، أواخر الشهر الماضي وهي أحدث الأعمال العدوانية لبكين في الممر المائي الذي يشهد توترات.

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أن السفينتين "بي.آر.بي مالابريجو" و"بي.آر.بي.مالاباسكوا"، كانتا تساعدان العملية البحرية للقوات المسلحة للقيادة الغربية للفلبين، في 30 يونيو الماضي، عندما "اقتربت سفينتان تابعتان لخفر السواحل الصيني" من قاربي الدورية الفلبينية، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأربعاء.

وتابع خفر السواحل الفلبيني "تجاهلت سفينتا خفر السواحل الصينية بشكل صارخ اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار، بمحاولتهما عرقلة المرور ومنع القاربين التابعين لخفر السواحل الفلبيني من الاقتراب من ايونجين شوال".

وتطالب كل من الصين والفلبين بأحقيتهما في السيطرة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي ، الذي تصفه الفلبين باسم "بحر الفلبين الغربي"، حيث أنه يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتصر الفلبين، منذ زمن طويل على تسوية النزاعات، من خلال نقاشات متعددة الأطراف، تشارك فيها دول تطالب أيضا بأحقيتها في السيطرة على تلك المناطق، مثل فيتنام وماليزيا وتايوان.