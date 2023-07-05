الجيش اللبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية تحاول خرق الخط الأزرق

بيروت - ( د ب أ )

تصدى الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني.

وذكرت قناة (المنار ) اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء ، أن الجرافة الاسرائيلية كانت تحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل.