الجيش اللبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية تحاول خرق الخط الأزرق
بيروت - ( د ب أ )
تصدى الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني.
وذكرت قناة (المنار ) اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء ، أن الجرافة الاسرائيلية كانت تحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل.
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