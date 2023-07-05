طلبت من مصر التحقيق فيه.. حقيقة مقطع حرق مصري لعلم الكويت

وكالات

تداول عدد من الحسابات مقطع فيديو زعم مروجوه قيام مواطن مصري بحرق العلم الكويتي، ما أثار حالة من الغضب والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بدورها سلّمت وزارة الخارجية الكويتية السفير المصري مذكرة تتضمن طلبًا باتخاذ إجراءات قانونية بحق شخص زُعم أنه مواطن مصري بعد واقعة الفيديو.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها بشأن الواقعة، إن السفير المصري أسامة شلتوت تسلم المذكرة من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، وذلك "بناء على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد هلال الجابر الصباح".

وأفاد البيان أنه تم إرسال مذكرة رسمية من سفارة دولة الكويت في القاهرة إلى وزارة الخارجية المصرية بشأن نفس الموضوع، تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة".

بعد انتشار الفيديو، استخدم أحد صناع المحتوى في الكويت أدوات التدقيق والتحقق من الفيديوهات والصور التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال صانع المحتوى الكويتي أحمد الظفيري، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الفيديو قديم ولم يصور في مصر، مضيفًا أنه نسخة مأخوذة من مقطع فيديو تم نشره للمرة الأولى في 16 يناير عام 2013، عبر قناة عراقية على موقع "يوتيوب".هنا