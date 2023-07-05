حقيقة فيديو متداول لرفع الأذان لأول مرة في السويد بعد واقعة حرق القرآن
وكالات
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يُظهر رفع الأذان لأول مرّة بشكل علني في السويد، بعد واقعة إحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.
يظهر في الفيديو شخص يرتدي الزي الخليجي وهو يرفع الأذان من على جسر، ومن حوله مارّة يوثقون الحدث بهواتفهم.
الفيديو حقق انتشارًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، لكنه لم يصور في السويد ولم يكن رفع الأذان الأول بها.
بالبحث تبين أن الفيديو يعود إلى عام 2021 ومصور في العاصمة البريطانية لندن.
ويقول كاظم رحمان، وهو الشخص الذي يظهر في الفيديو أثناء رفعه الأذان، إنه سعيد أداء الأذان على جسر البرج الواقع في لندن.هنا
يشار إلى أن السويد سمحت في عام 2013، وللمرة الأولى برفع الأذان أيام الجمعة ولمدة دقيقتين إلى خمس دقائق بين الظهر والساعة الواحدة ضمن شروطٍ محدّدة.
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