فيديو- قتلى ومفقودون جراء أمطار غزيرة في الصين

(وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم الأربعاء، أن 15 شخصا قتلوا وفقد أربعة آخرون جراء أمطار غزيرة ضربت جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار "أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين".

وتعرضت مناطق جنوب الصين لأمطار غزيرة مستمرة منذ أيام مما أدى إلى حدوث فيضانات وتضرر العديد من المناطق.

وتم حصر سكان المناطق المنخفضة في فيضانات مياه الأمطار في بلدة ليوبانشوي جنوب غرب مقاطعة قويتشو، حيث دخلت المياه إلى الطوابق الأرضية للمنازل وحاصرت السكان داخلها. وتم إرسال فرق الإنقاذ لإجلاء السكان المحاصرين، وتمكنت من إنقاذ أكثر من 40 شخصًا بعد جهود استمرت لثلاث ساعات.

وفي مدينة شيانينغ بمقاطعة هوبي، علق السكان بسبب ارتفاع مياه الفيضانات التي وصلت إلى حوالي متر، وتم إجلاء أكثر من 30 شخصا إلى مناطق آمنة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جنوب الصين خلال الأيام الخمسة المقبلة.