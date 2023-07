فيديو- قتلى ومفقودون جراء أمطار غزيرة في الصين

(وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم الأربعاء، أن 15 شخصا قتلوا وفقد أربعة آخرون جراء أمطار غزيرة ضربت جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار "أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين".

وتعرضت مناطق جنوب الصين لأمطار غزيرة مستمرة منذ أيام مما أدى إلى حدوث فيضانات وتضرر العديد من المناطق.

Water levels of seven rivers in southwest China's #Chongqing remained above the warning level after torrential downpours battered the city.



Officials have initiated a Level-4 emergency response to flooding. #floods #China #Rain #洪水 #中国 #雨 #Flashflood pic.twitter.com/sxkKoU8dRt