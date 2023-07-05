فيديو- قتلى ومفقودون جراء أمطار غزيرة في الصين
(وكالات)
ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم الأربعاء، أن 15 شخصا قتلوا وفقد أربعة آخرون جراء أمطار غزيرة ضربت جنوب غرب البلاد.
ونقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار "أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين".
وتعرضت مناطق جنوب الصين لأمطار غزيرة مستمرة منذ أيام مما أدى إلى حدوث فيضانات وتضرر العديد من المناطق.
Water levels of seven rivers in southwest China's #Chongqing remained above the warning level after torrential downpours battered the city.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 5, 2023
Officials have initiated a Level-4 emergency response to flooding. #floods #China #Rain #洪水 #中国 #雨 #Flashflood pic.twitter.com/sxkKoU8dRt
وتم حصر سكان المناطق المنخفضة في فيضانات مياه الأمطار في بلدة ليوبانشوي جنوب غرب مقاطعة قويتشو، حيث دخلت المياه إلى الطوابق الأرضية للمنازل وحاصرت السكان داخلها. وتم إرسال فرق الإنقاذ لإجلاء السكان المحاصرين، وتمكنت من إنقاذ أكثر من 40 شخصًا بعد جهود استمرت لثلاث ساعات.
وفي مدينة شيانينغ بمقاطعة هوبي، علق السكان بسبب ارتفاع مياه الفيضانات التي وصلت إلى حوالي متر، وتم إجلاء أكثر من 30 شخصا إلى مناطق آمنة.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جنوب الصين خلال الأيام الخمسة المقبلة.
سوق مصراوى
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: