أنقرة: تحييد مسؤول المخابرات بحزب العمال الكردستاني

(وكالات)

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من تحييد مسؤول المخابرات في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن "الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي جلال قايا، مسؤول ما يسمى مخابرات تنظيم "بي كي كي" بالعراق ومحرض عملية أسفرت عن استشهاد الدبلوماسي عثمان كوسيه إثر عملية في السليمانية".

يذكر أن كوسيه الذي كان يشغل منصب نائب القنصل التركي في العراق، قتل قبل أربع سنوات ومرافقه وشخص ثالث في هجوم مسلح عند وجودهم في أحد مطاعم أربيل.