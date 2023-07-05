قلق روسي إزاء تصعيد الوضع في مخيم جنين

(وكالات)

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها العميق من التفاقم الجديد في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على خلفية العملية الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "تعبر موسكو عن قلقها العميق من التفاقم الجديد في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ووفق للمعلومات الواردة فقد أدت عملية الجيش الإسرائيلي التي بدأت في 3 يوليو الجاري في مدينة جنين بالضفة الغربية إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين".

وأضاف البيان: "لا يخلق التصعيد الحالي للعنف حواجز إضافية أمام فتح "الأفق" السياسي للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية فحسب بل ويهدد جديا الاستقرار الإقليمي بشكل عام".