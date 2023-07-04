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BBC

بوتين يعرب عن إيمانه بتحقيق الانتصار الروسي على أوكرانيا

11:19 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يزال مقتنعا بانتصار موسكو في الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن بوتين، قوله اليوم الثلاثاء في اجتماع مع خريجي احدى جامعات الادارة العامة إنه "لا شك في ذلك".

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