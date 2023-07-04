بوتين يعرب عن إيمانه بتحقيق الانتصار الروسي على أوكرانيا
وكالات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يزال مقتنعا بانتصار موسكو في الحرب ضد أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن بوتين، قوله اليوم الثلاثاء في اجتماع مع خريجي احدى جامعات الادارة العامة إنه "لا شك في ذلك".
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