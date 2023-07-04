الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن مصير العملية العسكرية الحالية في جنين
وكالات
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت لشبكة CNN، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين "لم تنته بعد" حتى يعلن الجيش الإسرائيلي انتهائها.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر بياناً قال فيه إن قواته تنسحب من مخيم جنين في الضفة الغربية.
وأضاف هيشت: "آمل (أنها) الساعات الأخيرة، لكنها لم تنته بعد حتى نعلن ذلك. هناك تحركات في المخيم والقوات تغادر المخيم".
وأشار المتحدث إلى أنه "لا يزال من الممكن أن تتغير" الأوضاع.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
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