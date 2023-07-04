إعلان

BBC

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن مصير العملية العسكرية الحالية في جنين

10:53 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت لشبكة CNN، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين "لم تنته بعد" حتى يعلن الجيش الإسرائيلي انتهائها.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر بياناً قال فيه إن قواته تنسحب من مخيم جنين في الضفة الغربية.

وأضاف هيشت: "آمل (أنها) الساعات الأخيرة، لكنها لم تنته بعد حتى نعلن ذلك. هناك تحركات في المخيم والقوات تغادر المخيم".

وأشار المتحدث إلى أنه "لا يزال من الممكن أن تتغير" الأوضاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

سوق مصراوى

جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين استمرار الاشتباكات في مخيم جنين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 13 شهيدًا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market