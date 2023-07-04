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BBC

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء في مخيم جنين إلى 12 شهيدًا

10:33 م الثلاثاء 04 يوليو 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن جراء عدوان الاحتلال على جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 12 شهيداً.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

واستمرت الاشتباكات بين عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين لليوم التالي على التوالي، في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، لتكون هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية أمس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من وقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددا من الإصابات.

من جهتها، ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن "الجيش الإسرائيلي ينقل عدوانه إلى مستشفيات جنين ويطلق النار داخلها".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها إصابتان خطيرتان، وكذلك اقتحمت مستشفى ابن سينا بالمدينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قائلا: "سنعرف كيف ندخل حيث نريد ومتى نحتاج ومتى نختار، ولن يكون هناك مكان آمن للإرهابيين، ومن فر اليوم سنعثر عليه غدا".

وبالتزامن، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو عقد تقييما أمنيا بشأن الوضع في جنين.

نزوح آلاف الفلسطينيين

وبسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة، نزح آلاف الفلسطينيين بعد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، بحثا عن ملاذ آمن في مراكز إيواء ولدى أسرهم خارج المخيم، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال عمدة جنين، نضال العبيدي، إن نحو 4 آلاف فلسطيني نزحوا من المخيم، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين على مدى يومين إلى 11 شهيدا.

ويشير السكان إلى أن إمدادات المياه والكهرباء انقطعت عن المخيم.

والتزم السكان في أنحاء الضفة الغربية بإضراب عام احتجاجا على العملية الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، إن إسرائيل أطلقت عمليتها تلك لأن نحو خمسين هجوما خلال العام الماضي خرجت من جنين.

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