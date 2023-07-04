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"الأعنف منذ بدء العملية العسكرية".. استمرار الاشتباكات في مخيم جنين ونزوح الآلاف (فيديو)

10:08 م الثلاثاء 04 يوليو 2023

استمرار الاشتباكات في مخيم جنين أرشيفية

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"الأعنف منذ بدء العملية العسكرية".. استمرار الاشتباكات في مخيم جنين ونزوح الآلاف (فيديو)

وكالات

تستمر الاشتباكات بين عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين لليوم التالي على التوالي، في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، لتكون هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية أمس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من وقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددا من الإصابات.

من جهتها، ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن "الجيش الإسرائيلي ينقل عدوانه إلى مستشفيات جنين ويطلق النار داخلها".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها إصابتان خطيرتان، وكذلك اقتحمت مستشفى ابن سينا بالمدينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قائلا: "سنعرف كيف ندخل حيث نريد ومتى نحتاج ومتى نختار، ولن يكون هناك مكان آمن للإرهابيين، ومن فر اليوم سنعثر عليه غدا".

وبالتزامن، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو عقد تقييما أمنيا بشأن الوضع في جنين.

نزوح آلاف الفلسطينيين

وبسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة، نزح آلاف الفلسطينيين بعد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، بحثا عن ملاذ آمن في مراكز إيواء ولدى أسرهم خارج المخيم، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال عمدة جنين، نضال العبيدي، إن نحو 4 آلاف فلسطيني نزحوا من المخيم، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين على مدى يومين إلى 11 شهيدا.

ويشير السكان إلى أن إمدادات المياه والكهرباء انقطعت عن المخيم.

والتزم السكان في أنحاء الضفة الغربية بإضراب عام احتجاجا على العملية الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، إن إسرائيل أطلقت عمليتها تلك لأن نحو خمسين هجوما خلال العام الماضي خرجت من جنين.

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