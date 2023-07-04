القضاء الفرنسي يعلن الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم الثلاثاء، أن القضاء الفرنسي وافق على الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية.

يذكر أن سلامة ملاحق أمام القضاء اللبناني والفرنسي في قضايا التزوير وتبييض الأموال.

وكانت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أود بوروزي، قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه في 16 مايو 2023، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

وتسلمت النيابة العامة التمييزية اللبنانية في 19 مايو الماضي نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة المعممة عبر الانتربول.

وباشر القضاء اللبناني، في 24 مايو الماضي، باستجواب سلامة على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.

كما أن الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، كانت قد ادعت في منتصف مارس الماضي على سلامة، خلال جلسة استجوبه، بجرائم التزوير وتبييض الأموال وكذلك ادعت على شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك في الجرائم ذاتها، وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم.

ولا يزال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في منصبه. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في نهاية يوليو 2023.