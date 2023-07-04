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BBC

بسبب أعمال الشغب.. فرنسا على شفا الإعلان عن قانون الطوارئ

09:34 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

شغب فرنسا أرشيفية

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وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيتم سن قانون حول حالة الطوارئ قريبًا للإسراع في معالجة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب السابقة.

ونقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سنقدم قانونا بشأن حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".

الجدير بالذكر أن ماكرون التقى، يوم الثلاثاء، برؤساء بلديات 241 مدينة فرنسية تعرضت لأعمال شغب خلال الأسبوع الماضي.

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