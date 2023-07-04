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BBC

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ينقل عدوانه إلى مستشفيات جنين ويطلق النار داخلها

08:20 م الثلاثاء 04 يوليو 2023

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

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وكالات

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، إن قوات الاحتلال صعدت من استهدافها للمرافق الطبية والمستشفيات وطواقم الإسعاف في مدينة جنين.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله ما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها إصابتان خطيرتان، وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا بالمدينة.

وتابعت، أن هذا العدوان هو تحدٍّ لكل القوانين الدولية ولكل دول العالم، وإصرار على القتل، حيث لم يكن هذا الاعتداء هو الأول منذ بدء العدوان على جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص على مستشفى الأمل وكذلك شهد مستشفى جنين الحكومي وابن سينا اعتداءات مماثلة خلال اليومين الماضيين، ما هدد حياة المرضى والطواقم الطبية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أعاق مراراً طواقم الإسعاف الفلسطيني، ومنعهم من الوصول إلى المصابين والجرحى، في إمعان في جريمته وخرقه لكل الأعراف الدولية.

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