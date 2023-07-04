ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على مخيم جنين إلى 11

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين إلى 11 شهيدا، بعد استشهاد مواطن متأثرا بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم في جنين.

وأشارت إلى أن حصيلة المصابين الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، خلال اليوم وأمس، تخطى 120 جريحا، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت في وقت سابق اليوم، بوقوع حادث دهس بشمال تل أبيب، أسفر عن إصابة 5 إسرائيليين.

وجاء الحادث بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها مخيم جنين من اقتحامات وقصف المنازل الفلسطينية.