رئيس وزراء فلسطين: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني وليس المحتل

وكالات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء: "إلى من يقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، نقول: الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال، اجتاح مخيما للاجئين، اعتقل وقتل الأبرياء، والأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة".

وأضاف رئيس الوزراء، ردا على بعض التصريحات الدولية حول اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنين: “من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين لليوم الثاني عن استشهاد 11 فلسطينيا وأكثر من 100 جريح وصفت جراح 20 منهم بالخطيرة، كما أدى إلى نزوح مئات الأسر جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.