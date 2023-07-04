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BBC

الأمم المتحدة تدعو الاحتلال للسماح بوصول المساعدات إلى جنين

06:50 م الثلاثاء 04 يوليو 2023

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

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وكالات

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، عن القلق إزاء حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين شمالي الضفة الغربية، محذرا من الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مخيم جنين المكتظ بالسكان اللاجئين.

ولفت مكتب الأمم المتحدة، إلى أن العمليات الإسرائيلية تعد الثانية التي تتضمن ضربات جوية خلال أسبوعين، داعيًا إلى السماح بالوصول إلى الجرحى والمتضررين داخل مخيم جنين.

وأشار مكتب(أوتشا) - في بيان صحفي - إلى استمرار العملية العسكرية على المخيم، وإعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عشرة فلسطينيين حتى صباح اليوم، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من مئة آخرين بينهم عشرون مصابًا في حالة حرجة، وأن الغارات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بالمباني التي كان يعيش فيها الناس في المخيم والأحياء المحيطة به، وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فإن معظم المخيم لا يحصل على مياه الشرب أو الكهرباء.

وأضاف: أن المرافق الصحية تعرضت لأضرار، وأن الشركاء الصحيين يقومون حاليًا بمراجعة قائمة الإمدادات التي تحتاجها هذه المرافق، وقد قدموا بالفعل بعض الإمدادات من المخزونات.. مؤكدًا أنه يواصل مراقبة الوضع على الأرض والتحرك لتقديم المساعدات.

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