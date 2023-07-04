في ظل الهجوم على جنين.. فرار نحو 4 آلاف فلسطيني من رصاص الاحتلال

وكالات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، عمليتها العسكرية في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، فيما تحدثت مصادر عن فرار آلاف الفلسطنيين بحثا عن ملاذ آمن.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز، فقد سمع دوي انفجارات عنيفة في مخيم جنين، عصر الثلاثاء. وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح خطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه صادر خلال عمليات الثلاثاء أسلحة ودمر أنفاقا تحت مسجد في المخيم.

وتزامن ذلك مع وقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددا من الإصابات.

من جهته، قرر مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماعه غير العادي الذي عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، مخاطبة أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية

وتعد العملية العسكرية واسعة النطاق التي انطلقت يوم الإثنين واستهدفت مخيم جنين، واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عقدين.

وتناثر الركام صباح اليوم الثلاثاء، في شوارع جنين، وتحدثت تقارير عن أضرار لحقت بمتاجر.