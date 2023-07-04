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الإمارات ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع علاقتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

04:01 م الثلاثاء 04 يوليو 2023

الامارات

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وكالات

رحبّت الإمارات اليوم الثلاثاء، باتفاق مصر الشقيقة وتركيا الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة .

وأشادت الخارجية الإماراتية بالاتفاق بين البلدين، والذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

هذا وأعلنت مصر وتركيا اليوم الثلاثاء، عن عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

سوق مصراوى

الإمارات تركيا وزارة الخارجية الإماراتية

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