وزير الأمن الإسرائيلي: حادث تل أبيب يثبت أهمية حمل السلاح
وكالات
قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء إن حادث تل أبيب يثبت أهمية حمل السلاح، حسبما ذكرت "العربية".
هذا وتبنت حركة حماس عملية الدهس والطعن في تل أبيب، التي راح ضحيتها 7 أشخاص ووصفت الحركة عملية الدهس "بالبطولية" وقالت إنها تأتي في سياق "الدفاع المشروع عن النفس أمام المجزرة المستمرة في جنين".
وتشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الإثنين استخدمت فيها عربات مدرعة وجرافات عسكرية ونفذ خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات بطائرات مسيرة. وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود، وأسفرت عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
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