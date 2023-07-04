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BBC

خسائر بشرية بصفوف الحوثيين رغم التهدئة العسكرية

03:19 م الثلاثاء 04 يوليو 2023

الحوثيين

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صنعاء - (د ب أ)

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن قواته كبدت مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية خسائر بشرية كبيرة، في هجوم بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي، في بيان صحفي اليوم، إن وحدات من هذه القوات " نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع الحوثيين في قطاع باب غلق شمال محافظة الضالع".

وأضاف البيان أن "هذه العملية الهجومية نفذت أهدافها بدقة، إلى جانب تلقي المليشيا الحوثية أكبر قدر من الخسائر في صفوفها وعتادها ودك تحصيناتها الدفاعية".

وتابع: "لاتزال جثث عناصر الحوثي مرمية في ميدان المعركة، فيما عاد أفراد القوات الجنوبية إلى مواقعهم بسلام عدا إصابة طفيفة لأحد الجنود".

يأتي ذلك رغم تواصل حالة التهدئة العسكرية في معظم الجبهات، وسط مساع دولية وأممية مستمرة لحل أزمة اليمن المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

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الحوثيين صنعاء اليمن

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