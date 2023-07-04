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BBC

إذاعة الجيش الإسرائيلي: القيادة العسكرية تستعد لبدء إجراءات إنهاء عملية جنين

03:15 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن القيادة العسكرية الإسرائيلية تستعد لبدء إجراءات إنهاء عملية جنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، إنه اعتقل 120 شخصًا، وإنه لا تزال لديه عشرة "أهداف" أخرى، وسط مخيم جنين.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لدينا أهداف محددة داخل مخيم جنين، خاصة إلغاء الاعتقاد السائد بأنه مكان آمن للإرهابيين، ويمكن للأمر أن يستغرق ساعات أو يوما أو يومين".

وتشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الإثنين استخدمت فيها عربات مدرعة وجرافات عسكرية ونفذ خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات بطائرات مسيرة. وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود، وأسفرت عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

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