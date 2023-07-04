إسرائيل توضح إجمالي الإصابات في عملية الدهس في تل أبيب

(وكالات)

أفادت مصادر أولية بوقوع عملية هجوم دهسا في شارع بنحاس روزين في تل أبيب ما تسبب بإصابة ثمانية مصابين واحد بحالة خطيرة، و3 في حالة معتدلة إلى خطيرة، حالتين متوسطتي الإصابة وحالة خفيفة إلى معتدلة وحالة واحدة مصابة بالهلع.

المتحدث باسم نجمة داود الحمراء: في الساعة 1:08 مساءً ، تم تلقي تقرير على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة دان وسط تل أبيب، حول عدد من الإصابات على ما يبدو من حادث سيارة في شارع بنحاس روزين.

مشهد من مكان العملية المزدوجة في شمال تل ابيب قبل قليل.



توقيت العملية تزامن مع اجتماع نتنياهو مع الجيش pic.twitter.com/Z1qFXvSE45 — Hanzala (@Hanzpal2) July 4, 2023

وبحسب التقرير الأولي يقوم المسعفون التابعون لجمعية نجمة داود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لحوالي 5 ضحايا في الحال.

ويشير الموجودون في المكان إلى إمكانية أن تكون العملية عملية دهس وطعن، نظرا لوجود مصاب مطعون في رقبته فيما صوت إطلاق الرصاص نجم عن تحييد منفذ عملية الدهس.

المتحدث باسم الشرطة قال إن المشتبه به وصل بالسيارة إلى شارع بنحاس روزين من الجنوب إلى الشمال واصطدم بالمشاة الذين كانوا يقفون عند المركز التجاري بشارع بنحاس روزين، ثم نزل من السيارة وقام بطعن الآخرين بأداة حادة، لينتهي الأمر بتحييده بإطلاق النار عليه.

وتفيد المعلومات بإصابة 7 أشخاص في الحادث: 3 في حالة خطيرة، 2 في حالة متوسطة و 2 في حالة خفيفة تم نقلهم إلى مستشفيات بيلينسون وإيخيلوف (حسب المصادر الطبية).

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MADAالهجوم المزدوج دهسا وطعنا في تل أبيب في اليوم التالي لعملية الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وفقا لمصادر فلسطينية فإن منفذ العملية ناشط في حماس يدعى حسين هللوجة، 23 عاما، من سكان بلدة السموع جنوب جبل الخليل. وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن "منفذ عملية تل أبيب دخل إلى الخط الأخضر بتصريح طبي وهو أعزب وكان دخل منذ أيام للعلاج".

وقال صالح العاروري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أعقاب العملية: "المقاومة قادرة على مباغتة العدو من أقل مكان متوقع". وعقب حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس عقب على الهجوم: "العملية في "تل ابيب"، هي الرد الأولي على جرائم الإحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين".