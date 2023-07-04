الأمين العام لجامعة الدول العربية يصف العملية الإسرائيلية في جنين "بالإجرامية"
القاهرة - (بي بي سي)
أجرى مجلس الجامعة العربيةاجتماعاً طارئاً بسبب مجريات الأحداث في مخيم جنين، على إثر العملية الإسرائيلية فيه.
واعتبر المجلس أن التوغل الإسرائيلي المستمر في المدينة ومخيمها يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وينذر بعواقب وخيمة كما ويقوض فرص إحياء عملية السلام.
وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية: "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم" منتقدا رد الفعل الدولي على الاقتحام الإسرائيلي لجنين قائلا: "إن الاحتلال لن يزول بالإدانات الدولية وحدها".
أما مندوب مصر في الجامعة فقط شدد على ضرورة احترام حل الدولتين والذي لن يتحقق إلا بالسماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على الارض.
وكان أمين عام الجامعة، قد نشر تغريدة مع الساعات الأولى من عملية "المنزل والحديقة" في جنين، معتبرا أن العملية "مدانة بالكامل، ومشؤومة وإجرامية"، مناشدا أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقفها.
واعتبر أبو الغيط أن ما تقوم به إسرائيل هو "عقاب جماعي لن يؤدي إلا للمزيد من تفجير الموقف".
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