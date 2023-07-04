طالبان تمنع عمل صالونات التجميل في أفغانستان

(وكالات)

حظرت الحكومة التي تديرها حركة طالبان عمل صالونات التجميل في عاصمة أفغانستان مدينة كابل وفي المناطق الأخرى من البلاد.

وجاء في رسالة من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية إلى بلدية كابل: "يحظر على صالونات التجميل النسائية على مستوى مدينة كابل ومحافظات الدولة العمل، ويتم التوقف عن إصدار التراخيص، أما الاتفاقات والتراخيص الصادرة سابقا فتعتبر لاغية".

وقالت صاحبة أحد صالونات التجميل: "رجالنا بدون عمل. وعندما لا يستطيع الرجل رعاية أسرته، تضطر النساء للعمل في الصالونات ... ماذا سنفعل وكيف سنعيش إذا أغلقت صالونات التجميل؟".

وشددت صاحبة صالون آخر على أنه يجب على السلطات الأفغانية أن توفر وظائف للرجال حتى لا تضطر النساء إلى العمل خارج المنزل.

ووفقا لمراسل "نوفوستي"، أثار الموضوع امتعاض العديد من سكان العاصمة الأفغانية، الذين أكدوا على أن للمرأة أيضا الحق في العمل، ويجب على الدولة بذل الجهود لضمان مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية للبلاد.

في يناير الماضي أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن الحكومة الأفغانية التي شكلتها طالبان حددت مهلة عشرة أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية في البلاد، ومنعت النساء من العمل في مراكز التسوق، لكن محمد سهيل شاهين ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان، قال لاحقا إن هذه معلومات غير موثوقة.