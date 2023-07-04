إيران: مازلنا ننتظر رد رسمي من مصر لاستئناف الرحلات وتطبيع العلاقات

(وكالات)

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، التأكيد على أن بلاده ترحب باستئناف العلاقات مع مصر.

وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي له، عن الأنباء الواردة عن توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر خلال 45 يوما، ومسألة عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين: "لم نتلق أي موقف رسمي حول هذه المسالة، والتصريحات المطروحة لم يتم تأكيدها من قبل السلطات المصرية المختصة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (فارس).

وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقات المصرية، أوضحنا موقفنا ورأينا الواضح عدة مرات"، وتابع: "ردا على أي إجراء إيجابي تتخذه الحكومة والسلطات المصرية فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، ستقدم إيران بالتأكيد ردا متبادلا ومتناسبا وسترحب بأي تطور إيجابي، ولم يتم التحقق من صحة الأخبار المنشورة في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة ولم نتلق أي تقرير رسمي يتعلق بهذه المناقشات، والآن أتجنب التعليق على هذا الأمر".

يذكر أن وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية نقلت، الأحد، عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة بإيران أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ45 يوما المقبلة، وقالت الوكالة في تقريرها أنه سيتم "إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة".

وذكر كنعاني، بشأن علاقات بلاده بالسعودية، أنه "لا يمكن تحديد موعد دقيق لإعادة فتح السفارة السعودية إلا أن هذا سيحدث هذا قريبا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف: "على الرغم من عدم تحديد موعد زيارة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي للسعودية بعد إلا أن هذه الزيارة ستتم من أجل تحسين العلاقات بين الجانبين".