فلسطين تؤكد استمرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

رام الله - (د ب أ)

نفى مصدر أمني فلسطيني مسؤول، اليوم الثلاثاء، صحة ما رددته مصادر إعلامية إسرائيلية بأن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ما زال مستمرا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن المصدر، دون الإفصاح عن هويته، تأكيده "التزام الأجهزة الأمنية بقرارات القيادة الفلسطينية" بشأن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

واعتبر المصدر أن "كل ما يشاع (في وسائل الإعلام الإسرائيلية) يهدف إلى خلق البلبلة في الساحة الفلسطينية، وهو جزء من الحملة التي تشن على السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية".

وكانت القيادة الفلسطينية قررت في اجتماع طارئ أمس الإثنين وقف جميع اللقاءات والاتصالات مع إسرائيل والاستمرار بوقف التنسيق الأمني.

وجاء ذلك ردا على شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وأكثر من 100 مصاب وصفت حالة 20 منهم بالحرجة حتى الآن.