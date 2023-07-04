التوغل الإسرائيلي يدفع آلاف السكان للنزوح من مخيم جنين
تل أبيب - (بي بي سي)
نزح آلاف السكان من مخيم جنين الليلة الماضية إلى أماكن يعتقدون أنها آمنة بسبب التوغل الإسرائيلي العسكري في المخيم لليوم الثاني على التوالي.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نجحت في إجلاء 500 عائلة من داخل المخيم، إلى عدد من مراكز الإيواء داخل مدينة جنين.
ونقلت فرانس برس عن نائب محافظ جنين كمال أبو الرب أن نحو 3000 فلسطيني نزحوا من مخيم جنين بسبب العملية الإسرائيلية.
والتقت "بي بي سي" عدداً من أفراد العائلات النازحة من المخيم، وقالوا إنهم أجبروا على ترك منازلهم خوفاً من القصف الإسرائيلي وبحثاً عن الأمان.
وقال ربيع السعدي من مخيم جنين لبي بي سي إن عدداً من الأهالي قرروا مغادرة المخيم والتجمع في نقطة معينة حيث رفعوا الرايات البيضاء للدلالة على أنهم مدنيون، حتى لا يتعرضوا لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقامت مئات العائلات بعد ذلك برفع الرايات البيضاء والأيدي خلال النزوح من المخيم.
ومنذ مساء الأمس تُسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار بين الحين والآخر داخل مخيم جنين، الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي من المداخل كافة.
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