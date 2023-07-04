بريطانيا تتحدث عن مخالفة الإجراءات المعتادة من أجل ضم أوكرانيا للناتو

(وكالات)

صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا قد تنضم إلى حلف الناتو "بدون الروتين المعتاد"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك.

وقال كليفرلي في حديث لصحيفة " لا ريببليكا" الإيطالية تم نشره اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن أوكرانيا يمكنها عمل ذلك بدون الروتين المعتاد مثلما حدث بالسويد وفنلندا".

وشدد في الوقت ذاته على أنه لا يعرف متى سيحدث ذلك، إذ أنه من غير المعروف إلى متى سيستمر النزاع في أوكرانيا.

وأضاف أن "الجيش في كييف لديه الآن خبرة في توريد الأسلحة والتدريب وفقا لمعايير الناتو".

وفي تعليقه على المبادرات الموجودة حول تسوية الأزمة الأوكرانية وخاصة مبادرة الفاتيكان، أكد كليفرلي أنه "يحترم من يدعو للسلام مثل الفاتيكان"، مشددا في الوقت ذاته على أنه "يجب أن يكون هذا السلام حقيقيا وليس سطحيا أو وهميا. والأساس للمفاوضات هو الاستعادة الدائمة لسيادة أوكرانيا لا غير. سندعمهم (الأوكرانيين) بقدر ما هو ضروري".

وصرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في 19 يونيو الماضي أنه في قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الجاري من المخطط تقريب أوكرانيا من الحلف وإنشاء مجلس أوكرانيا الناتو وتقديم برنامج متعدد السنوات للإمدادات العسكرية إلى سلطات كييف.

من جهته أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكثر من مرة إلى أن تصريحات كييف بشأن انضمامها إلى الناتو تدل على عدم رغبة وعدم قدرة السلطات الأوكرانية على تسوية النزاع على طاولة المفاوضات. وأكد أن روسيا ستواصل تحقيق ضمان أمنها