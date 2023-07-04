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فلسطين: إضراب يعم محافظات الضفة تنديدًا بالعملية الإسرائيلية على جنين

10:05 ص الثلاثاء 04 يوليو 2023

الاعتداءات الإسرائيلية على جنين

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رام الله - ( د ب أ )

عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، تنديدا بالعملية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها، والمستمرة لليوم الثاني وأسفر عن 10 شهداء وإصابة العشرات.

وأكدت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة اليوم، وذلك للتجمع عند مفترق باب الزقاق اسناداً لأهالي جنين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأعلنت حركة فتح الإضراب الشامل في الخليل، داعيةً للتوجه إلى نقاط التماس والاشتباك مع القوات الإسرائيلية وقطع الطرق على المستوطنين، كما قررت القوى الوطنية الإضراب الشامل في مدينة نابلس ورام الله والبيرة.

واعتبرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس اليوم يوم تصعيد وإضراب شامل ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مناطق المحافظة.

ودعت القوى في بيان، شرائح الشعب الفلسطيني كافة إلى ضرورة الخروج والتصعيد و"التصدي للاحتلال الإسرائيلي، والإضراب الشامل في مناحي الحياة حداداً على أرواح شهداء مدينة جنين ومخيمها".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة عمليته العسكرية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي.

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