محكمة روسية تؤيد الحكم بسجن منتقد الكرملين كارا مورزا 25 عاما

موسكو - (د ب أ):

أيد القضاء الروسي الحكم بالسجن لمدة 25 عاما الصادر بحق فلاديمير كارا مورزا، أحد أشد المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفضت محكمة في موسكو اليوم الاثنين الطعن الذي تقدم به محامو كارا مورزا ضد الحكم، وفقا لوسائل إعلام روسية رسمية.

وكان الحكم القاسي قد صدر بحق المعارض، 41 عاما، في أبريل الماضي بعد إدانته بتهم تشمل الخيانة العظمى. ووصفت المحاكمة في الخارج بأنها "صورية".

يذكر أن هذا هو أطول حكم بالسجن يصدر بحق أحد معارضي الحكومة.

ويقول أنصار كارا مورزا إن حكم المحكمة يرقى إلى حكم الإعدام بسبب حالته الصحية المتدهورة. وقال محاميه إن كارا مورزا فقد 17 كيلوجراما من وزنه خلال فترة اعتقاله ما قبل المحاكمة.