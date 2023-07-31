اندلاع حريق غابات بجزيرة يونانية بسبب سائق مخمور

أثينا- (د ب أ)

تسبب سائق مخمور في تحطم سيارته في وقت مبكر اليوم الإثنين، ما أدى إلى نشوب حريق غابات كبير في جزيرة خيوس اليونانية، حسبما ذكرت شبكة "اي ار تي" الرسمية.

وأوضحت الشبكة، أن السائق فقد السيطرة على السيارة واصطدم بغابة بجانب الطريق ما تسبب في اندلاع حريق في محرك السيارة.

وامتدت ألسنة اللهب سريعا إلى غابة قريبة في الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة. واضطرت السلطات إلى نشر كل فرقة الإطفاء بالجزيرة ومتطوعين وطائرة لمكافحة الحرائق ومروحيات من أجل احتواء النيران.

وأضاف التقرير إنه تم إخلاء قريتين أيضا.

وتمكنت السلطات من السيطرة على الحرائق عصر اليوم.

وتم اعتقال السائق بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وسيواجه تهمة إضافية هي تعمد إشعال حريق بسبب الإهمال سيوجهها إليه مكتب المدعي العام بالجزيرة التي تقع في بحر إيجه، حسبما أفادت عدة تقارير إعلامية.

وتقول السلطات، إن الإهمال كان السبب في اندلاع معظم حرائق اليونان.