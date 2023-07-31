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BBC

فرنسا ترد على أنباء تدخلها عسكريا في النيجر

09:21 م الإثنين 31 يوليه 2023

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

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وكالات

نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الإثنين، اتهامات العسكريين الذين استولوا على الحكم في النيجر بأن فرنسا تريد التدخل عسكريا في هذا البلد، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقالت كولونا لقناة بي إف إم إن هذا خاطئ، معتبرة أن إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه هو أمر ممكن. وأضافت: هذا ضروري، لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى النيجر وجيرانها.

وقد اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في التدخل عسكرياً، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه، على ما جاء في بيان تُلي، اليوم الإثنين، عبر التلفزيون الوطني.

وجاء في البيان: في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر، عقدت فرنسا بتواطؤ بعض أبناء النيجر اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر، للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة، وفق فرانس برس.

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كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية فرنسا تتدخل عسكريا في النيجر إعادة الرئيس محمد بازوم

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