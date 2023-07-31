العراق يدعو دول الخليج إلى التنسيق بشأن استرداد أمواله المنهوبة

بغداد - (د ب أ):

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، دول مجلس التعاون الخليجي إلى التنسيق مع بلاده في مجال استرداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد.

وشدد السوداني، خلال استقباله اليوم الاثنين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على "أهمية مواصلة التنسيق مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى في مجال استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد، ضمن خطط الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي له"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد على "حرص العراق على بناء شراكات جادة مع الدول الشقيقة والصديقة وشعوبها في المنطقة، وسعي الحكومة للانفتاح على محيطها العربي والإقليمي والدولي، وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر للجهود إزاء مواجهة مختلف التحديات والأزمات".

وذكر رئيس الحكومة العراقية، أن "مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الإقتصادي والاستقرار الإقليمي المقبل يحظى بأهمية كبيرة كونه سيركز على تنمية الشراكات الإقتصادية بين دول المنطقة والعالم".

من جانبه، أكد البديوي على ارتياح دول المنطقة للسياسات المشجعة للحكومة العراقية، وحرصها على تعزيز أمن المنطقة، بما يسهم في استقرار شعوبها ونمائها.

وشدد على "أهمية منتدى الأعمال الخليجي العراقي، الذي سيُعقد بالشارقة في سبتمبر المقبل، والذي سيعضد الشراكات الإقتصادية بين دول مجلس التعاون والعراق".

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات، فضلا عن التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية.