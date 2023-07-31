الخارجية الألمانية: برلين لم تفعل خطط إجلاء رعاياها من النيجر

برلين/بروكسل - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين أن الحكومة الألمانية، لم تفعل خطط إجلاء للألمان في النيجر، بعد الانقلاب العسكري هناك.

وقال متحدث إن الوزارة تقدر عدد الألمان بالبلاد الذين لا يعملون لصالح السفارة أو الجيش الألماني "بوندسفير "، بالعشرات إلى قرب المائة.

وأوضح المتحدث بشأن عملية إجلاء محتملة إن "التقييم الحالي للوضع هو أنه ليس من الضروري بعد القيام بها".

ويعتزم فريق مواجهة الأزمات التابع للحكومة مراجعة الوضع مجددا اليوم الاثنين.

وفي النيجر، اعتقل ضباط، الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم الأربعاء الماضي، وأعلنوا عزله من السلطة.

من ناحية أخرى، قال الاتحاد الأوروبي إنه يؤيد كل التدابير التي اعتمدها تجمع دول غرب أفريقيا "إيكواس" ضد قادة الانقلاب، حسبما قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان نُشر اليوم الاثنين.

وقالت الدول الأعضاء في إيكواس، خلال اجتماع طارئ أمس الأحد، إنها ستتخذ إجراءات يمكن أن تشمل استخدام القوة والملاحقة القانونية للمجلس العسكري، ما لم تتم استعادة النظام في غضون أسبوع.

وقال بوريل إن بازوم لا يزال هو الرئيس الوحيد للبلاد، ولا يمكن الاعتراف بأي سلطة أخرى.

وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يرفض كل الاتهامات بالتدخل الأجنبي وأن منفذي الانقلاب يتحملون المسؤولية عن أي اعتداء على المدنيين، والدبلوماسيين أو المنشآت الدبلوماسية.