هيئة المياه الهولندية: حاملة السيارات المحترقة وصلت مرسى جديد مؤقت

امستردام - (د ب ا)



قالت هيئة المياه الهولندية في لاهاي اليوم الاثنين إن السفينة المحترقة وصلت مرسى جديد مؤقت، بعد سحبها في عملية نقل خطيرة في بحر الشمال.

وكانت السلطات الهولندية قد ذكرت في وقت سابق إن السفينة المحترقة أمامها 18 ميلاً بحريًا (33 كيلومترا) للوصول لمرسى مؤقت وأكثر أمانًا.

وكانت السلطات قد ذكرت أن "توقيت الوصول ما يزال يعتمد بقوة على الطقس و الدخان والتيارات والمد والجزر".

وأوضحت أن قاربي قطر يقومان بسحب السفينة "ببطء وبطريقة محكمة".