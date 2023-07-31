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قائد فاجنر: سيتم تجنيد أعضاء جدد قريبًا

03:27 م الإثنين 31 يوليو 2023

فجيني بريجوجين قائد قوات فاجنر الروسية

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موسكو - (بي بي سي)

قال قائد قوات فاجنر، يفغيني بريغوزين، إن المجموعة تعمل بشكل جيد وستقوم قريبًا بتجنيد أعضاء جدد.

ونشر بريغوزين رسالة صوتية ردا على ما وصفه بحملة منسقة لتصوير فاجنر كقوة منهكة في أعقاب تمرد يونيو الماضي.

وانتقل بعض المقاتلين إلى بيلاروسيا، وسجل آخرون كجنود نظاميين ضمن الجيش، وتقاعد كثيرون.

ويصر بريغوزين على أن فاجنر تقرر الآن أهدافها التالية، لكنها في الوقت نفسه لا تزال موجودة في أفريقيا وفي مراكز التدريب في بيلاروسيا.

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قائد قوات فاجنر يفغيني بريغوزين تجنيد مقاتلين

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