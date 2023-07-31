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الشرطة الموريتانية تعتقل نائبًا برلمانيًا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية

02:17 م الإثنين 31 يوليو 2023

الشرطة الموريتانية

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نواكشوط - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الموريتانية، اليوم الاثنين، النائب في البرلمان محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك بعد أن صوت البرلمان على رفع حصانة النائب بطلب من وزير العدل.

وقال محامو ولد الشيخ محمد فاضل إن الشرطة لم تسمح لهم بلقاء موكلهم الذي لا يزال موقوفا بمفوضية الشرطة القضائية بالعاصمة نواكشوط.

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الشرطة الموريتانية الإساءة لرئيس الجمهورية اعتقال برلماني موريتاني

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