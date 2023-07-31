الأردن يسجل 683 زلزالاً خلال النصف الأول من 2023
عمان - ( د ب أ )
سجل مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية 683 زلزالا منذ بداية العام وحتى 31 يوليو الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم الاثنين عن رئيس المرصد المهندس غسان سويدان قوله إن الزلازل المسجلة توزعت بين 173 زلزالا محليا سُجلت داخل حدود المملكة، و301 زلازل إقليمية وقعت في حدود المناطق المجاورة، و210 زلازل وقعت في مناطق متعددة مثل إندونيسيا ونيوزيلندا.
وأضاف أن قوة الهزات المسجلة داخل المملكة تراوحت قوتها بين 3ر1 درجة إلى 5ر4 درجة على مقياس ريختر.
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