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BBC

استراليا تفقد الأمل في العثور على طاقم مروحية عسكرية أحياء

12:22 م الإثنين 31 يوليه 2023

أستراليا

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كانبيرا - (د ب أ)

أمر وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، بفتح تحقيق شامل في تحطم مروحية عسكرية من طراز "إم آر إتش90" مساء يوم الجمعة الماضي، قائلا إنه لم يعد هناك أي آمال في العثور على أفراد طاقم الطائرة الأربعة أحياء.

وتحطمت مروحية الجيش الأسترالي في المياه قبالة الساحل الشمال الشرقي للبلاد بعد فترة وجيزة من الساعة 30ر10 مساء، حيث انطلقت على إثرها عملية بحث وإنقاذ. وجرى تعليق التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة بشكل مؤقت عقب هذه الكارثة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارليس، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، قوله للصحفيين في كانبيرا اليوم الاثنين، إن أجزاء الحطام "الكبيرة" المكتشفة للمروحية، تظهر أدلة على وقوع "حادث كارثي". وقال إن المهمة الآن أصبحت واحدة من مهمات الانتشال.

وأوضح مارليس إنه "سيكون هناك تحقيق شامل، وسنفهم ما حدث على وجه الدقة وسنتعلم الدروس منه".

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استراليا العثور على طاقم مروحية عسكرية وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس

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