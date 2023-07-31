تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
وكالات
تجددت اليوم الاثنين الاشتباكات في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، بعد هدوء حذر عقب مقتل 6 أشخاص بينهم مسؤول في حركة فتح.
وشهد مخيم عين الحلوة، تبادلاً لرشقات نارية بين مسلحي حركة فتح ومجموعات مسلحة من التنظيمات الإسلامية، وسمع أصوات قذائف صاروخية وتصاعدت أعمدة الدخان في السماء.
وكان ستة أشخاص قتلوا ، من بينهم القيادي الفلسطيني العميد أبو أشرف العرموشي المرتبط بحركة فتح الفلسطينية وثلاثة مرافقين بعد تعرضهم لكمين داخل المخيم، في الاشتباكات المندلعة منذ أول أمس السبت .
وأغلقت قوات الأمن اللبنانية جميع الطرق المؤدية إلى المخيم وسط اشتباكات مستمرة شملت المدافع الرشاشة ونيران القناصة والقذائف الصاروخية.
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